‘Metti il cuore in testa, testa il tuo cuore’: prevenzione e sport protagonisti al ‘San Pio’ di Benevento (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Metti il cuore in testa, testa il tuo cuore’: è l’incipit della tre giorni di iniziative in programma da domani e fino a mercoledì all’ospedale ‘San Pio‘ di Benevento. Si parte, dicevamo, domani con delle visite cardiologiche gratuite in programma dalle 9 alle 14. Coinvolte tutte le professionalità dell’Uoc Cardiologia, a partire dal direttore Marino Scherillo (in foto). L’iniziativa, seguendo sempre gli stessi orari, sarà ripetuta martedì mattina. Mercoledì, invece, spazio alla cultura, allo sport e ai ricordi. Sarà presentato il libro ‘In Presa Alta’, storia di Ivano Bordon, ‘Le parate di una vita di un portiere gentiluomo di altri tempi’. L’evento inizierà alle 11.30 e si terrà ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoilinil tuo’: è l’incipit della tre giorni di iniziative in programma da domani e fino a mercoledì all’ospedalePio‘ di. Si parte, dicevamo, domani con delle visite cardiologiche gratuite in programma dalle 9 alle 14. Coinvolte tutte le professionalità dell’Uoc Cardiologia, a partire dal direttore Marino Scherillo (in foto). L’iniziativa, seguendo sempre gli stessi orari, sarà ripetuta martedì mattina. Mercoledì, invece, spazio alla cultura, alloe ai ricordi. Sarà presentato il libro ‘In Presa Alta’, storia di Ivano Bordon, ‘Le parate di una vita di un portiere gentiluomo di altri tempi’. L’evento inizierà alle 11.30 e si terrà ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Metti il cuore in testa, testa il tuo cuore': prevenzione e sport protagonisti al 'San Pio' di ##Benevento **… - EroticiR : ????Metti un cuore al tweet se non vedi l'ora di leggere nuovi racconti #hot inediti!???? - eli_maioboh : RT @iosonoestanca_: scusate ma in questo momento vorrei tanto abbracciare forte @14Cannavo ,sei speciale,so quanto ci tieni e quanto sei p… - lilkro__ : RT @iosonoestanca_: scusate ma in questo momento vorrei tanto abbracciare forte @14Cannavo ,sei speciale,so quanto ci tieni e quanto sei p… - GemaM21 : RT @iosonoestanca_: scusate ma in questo momento vorrei tanto abbracciare forte @14Cannavo ,sei speciale,so quanto ci tieni e quanto sei p… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Metti cuore "Le nuvole", l'album che racchiude le mille anime di Fabrizio De André Spettakolo.it