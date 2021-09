Meteo, le previsioni in Campania di domenica 26 settembre (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCondizioni di tempo stabile e soleggiato in Campania. Ecco le previsioni Meteo per la giornata di oggi, domenica 26 settembre 2021. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 4323m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 4328m. I venti saranno al mattino assenti e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCondizioni di tempo stabile e soleggiato in. Ecco leper la giornata di oggi,262021. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 4323m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 4328m. I venti saranno al mattino assenti e ...

