Meteo, Italia divisa tra forti temporali ed anticiclone africano: le previsioni (Di domenica 26 settembre 2021) Durante questa domenica il Meteo Italiano sarà diviso in due parti. Infatti al Nord avremo le prime piogge, mentre al Sud resiste l’anticiclone. Primi segnali di cedimento per l’area di alta pressione di matrice africana, che oramai da tempo domina la penisola. Infatti secondo le previsioni Meteo durante questa domenica l’Italia sarà divisa tra temporali L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Durante questa domenica ilno sarà diviso in due parti. Infatti al Nord avremo le prime piogge, mentre al Sud resiste l’. Primi segnali di cedimento per l’area di alta pressione di matrice africana, che oramai da tempo domina la penisola. Infatti secondo ledurante questa domenica l’saràtraL'articolo proviene da Inews.it.

