Messa oggi in tv domenica 26 settembre su TV2000: canale, orario e diretta streaming

Il programma della Santa Messa che sarà visibile su TV2000 nella giornata di oggi domenica 26 settembre. In Italia, a causa dell'emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19.

PROGRAMMA COMPLETO
ore 07:00 – Santa Messa
ore 08:30 – Santa Messa
ore 18:00 – Rosario

