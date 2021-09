Messa oggi in tv domenica 26 settembre su Rai Uno: orario e diretta streaming (Di domenica 26 settembre 2021) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per la mattinata di oggi domenica 26 settembre. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. PROGRAMMA TV2000 PROGRAMMA MEDIASET IL PROGRAMMA 10:55 – Santa Messa 12:00 – Angelus SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Il programma della Santasu Rai Uno per la mattinata di26. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:50. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. PROGRAMMA TV2000 PROGRAMMA MEDIASET IL PROGRAMMA 10:55 – Santa12:00 – Angelus SportFace.

