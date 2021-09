Messa in Tv oggi domenica 26 settembre 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 26 settembre 2021) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Come ogni domenica, riportaiamo il programma completo per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione. Di seguito chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per oggi, domenica 26 settembre 2021. Alle ore 10.55, dopo il programma A sua Immagine condotto come sempre da Lorena Bianchetti, su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Basilica Santa Casa in Loreto (Ancora). Alle 12, invece, ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) Dove guardare lain Tv? Come ogni, riportaiamo il programma completo per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione. Di seguito chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per26. Alle ore 10.55, dopo il programma A sua Immagine condotto come sempre da Lorena Bianchetti, su Rai 1 sarà possibile seguire la Santadalla Basilica Santa Casa in Loreto (Ancora). Alle 12, invece, ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa ...

