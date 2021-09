"Merkel leader dell'Europa? Ha pensato solo alla sua Germania" (Di domenica 26 settembre 2021) L'economista Fitoussi: brava a Berlino, da bocciare a Bruxelles. "Ora Draghi potrebbe guidare la Ue" di DAVIDE NITROSI Leggi su quotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) L'economista Fitoussi: brava a Berlino, da bocciare a Bruxelles. "Ora Draghi potrebbe guidare la Ue" di DAVIDE NITROSI

Advertising

monikindaaaa : RT @Libero_official: #Germania al voto per il dopo #Merkel: Christian #Lindner, leader dei liberali della #Fdp, decisivo per il nuovo gover… - Libero_official : #Germania al voto per il dopo #Merkel: Christian #Lindner, leader dei liberali della #Fdp, decisivo per il nuovo go… - franco_sala : RT @LaStampa: Le donne dell’Est senza Merkel: la leader lascia molti elettori senza punti di riferimento - ninda1952 : RT @RaiNews: Il presidente si è appena recato al suo seggio a Berlino per votare. 'Chi vota partecipa, chi non vota lascia decidere agli al… - Marilenapas : RT @RaiNews: Il presidente si è appena recato al suo seggio a Berlino per votare. 'Chi vota partecipa, chi non vota lascia decidere agli al… -