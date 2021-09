Meglio Del Cinema: Chiara Ferragni risponde a Fedez (Di domenica 26 settembre 2021) Lo scorso 24 settembre è uscito Meglio Del Cinema, il nuovo singolo di Fedez dedicato a sua moglie Chiara Ferragni. Il brano era stato eseguito per la prima volta il 1 settembre in occasione del loro anniversario di matrimonio. Dopo l’uscita del singolo, Chiara Ferragni dedica un lungo post all’amore per suo marito. Lo scorso 24 settembre è uscito Meglio Del Cinema, nuovo singolo di Fedez che segue Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 26 settembre 2021) Lo scorso 24 settembre è uscitoDel, il nuovo singolo didedicato a sua moglie. Il brano era stato eseguito per la prima volta il 1 settembre in occasione del loro anniversario di matrimonio. Dopo l’uscita del singolo,dedica un lungo post all’amore per suo marito. Lo scorso 24 settembre è uscitoDel, nuovo singolo diche segue Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

borghi_claudio : Posso dire che i concetti espressi, la mimica, il sadismo malcelato di @renatobrunetta in questo video sono intolle… - RedRonnie : Eccomi involontario protagonista all'inizio della 1a puntata del nuova CROZZA ITALIA dove Crozza prima di imitarmi,… - nicola_pinna : Fiero di un lavoro fatto più col cuore che con l’occhio del cronista. Un giorno con la gente di Cuglieri, che ha pi… - WendellGee1985 : RT @AudiMente: Non vergogniamoci se non abbiamo più il girovita di una volta. Non vergogniamoci se abbiamo una stempiatura pronunciata Non… - sportli26181512 : Roma, il programma di Mourinho alla squadra prima del derby: Squadra in ritiro da ieri: ecco il programma studiato… -