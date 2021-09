Meghan Markle, le rivelazioni del biografo di Diana che smascherano Harry (Di domenica 26 settembre 2021) Nonostante il tempo trascorso dall’intervista resa da Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey, continuano a emergere alcuni particolari che riguardano i mesi passati dalla Duchessa a corte. E no, non è tutto come sembra. Secondo il biografo di Diana, Andrew Morton, il rapporto con la Corona dell’attrice americana non sarebbero stati proprio come hanno raccontato al mondo. Secondo quanto ha riportato il Daily Mail, Meghan avrebbe ricevuto tutte le attenzioni necessarie per vivere bene a corte. Morton ha così ribaltato le dichiarazioni della coppia a Oprah, nella quale si è parlato del totale abbandono della Markle da parte della famiglia reale. Sembrerebbe, inoltre, che la Corona avesse messo insieme una squadra per monitorare i social e segnalare tutti gli account ... Leggi su dilei (Di domenica 26 settembre 2021) Nonostante il tempo trascorso dall’intervista resa daa Oprah Winfrey, continuano a emergere alcuni particolari che riguardano i mesi passati dalla Duchessa a corte. E no, non è tutto come sembra. Secondo ildi, Andrew Morton, il rapporto con la Corona dell’attrice americana non sarebbero stati proprio come hanno raccontato al mondo. Secondo quanto ha riportato il Daily Mail,avrebbe ricevuto tutte le attenzioni necessarie per vivere bene a corte. Morton ha così ribaltato le dichiarazioni della coppia a Oprah, nella quale si è parlato del totale abbandono dellada parte della famiglia reale. Sembrerebbe, inoltre, che la Corona avesse messo insieme una squadra per monitorare i social e segnalare tutti gli account ...

