Mazzarri: «Cagliari solido contro il Napoli. Siamo sulla buona strada» (Di domenica 26 settembre 2021) Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli: le sue dichiarazioni Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PRESTAZIONE – «Abbiamo affrontato la migliore squadra del campionato che ha fatto cinque gol a tutte le avversarie che ha affrontato. Da questo punto di vista noi Siamo stati diversi, non abbiamo concesso quasi niente al primo tempo. Al secondo tempo volevamo fare l’assalto finale ma abbiamo commesso l’ingenuità di quel rigore. Abbiamo fatto una prestazione simile a quella contro la Lazio ma con meno ripartenze». SODDISFAZIONE – «Rispetto a mercoledì che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Walter, allenatore del, ha parlato al termine del match persoil: le sue dichiarazioni Walter, allenatore del, ha parlato al termine del match persoil. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PRESTAZIONE – «Abbiamo affrontato la migliore squadra del campionato che ha fatto cinque gol a tutte le avversarie che ha affrontato. Da questo punto di vista noistati diversi, non abbiamo concesso quasi niente al primo tempo. Al secondo tempo volevamo fare l’assalto finale ma abbiamo commesso l’ingenuità di quel rigore. Abbiamo fatto una prestazione simile a quellala Lazio ma con meno ripartenze». SODDISFAZIONE – «Rispetto a mercoledì che ...

Advertising

Fantacalcio : Napoli-Cagliari, Mazzarri: 'Buona partita, non hanno avuto occasioni chiare. Sul ruolo di Nandez...'… - cn1926it : #Cagliari, #Mazzarri: “#Osimhen da solo metteva in difficoltà cinque dei miei” - CentotrentunoC : #napoliCagliari ?? Il commento di Walter #Mazzarri dopo il ko contro il Napoli - CalcioNews24 : #Mazzarri: «#Cagliari solido contro il #Napoli. Siamo sulla buona strada» - amingolla : Le interviste surreali di #Mazzarri, che non ha visto tante occasioni del #Napoli a differenza del suo #Cagliari ch… -