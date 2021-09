Mazzarri: ”Cagliari molto solido. Non mi ricordo palle gol del Napoli” (Di lunedì 27 settembre 2021) Mazzarri: “Non ho visto grandi occasioni del Napoli, bene contro la migliore squadra del campionato” Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli: Mazzarri HA VISTO UN Cagliari molto solido “Questa sera non mi sembra che sia stata una brutta partita. Il Napoli quante occasioni ha creato? Ho visto un Cagliari molto solido contro la squadra prima in classifica. Abbiamo creato occasioni anche se un po’ meno che contro la Lazio. Loro hanno fuoriclasse anche in difesa e ci hanno concesso poco. Mazzarri NON RICORDA palle GOL DEL ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 27 settembre 2021): “Non ho visto grandi occasioni del, bene contro la migliore squadra del campionato” Walter, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta contro ilHA VISTO UN“Questa sera non mi sembra che sia stata una brutta partita. Ilquante occasioni ha creato? Ho visto uncontro la squadra prima in classifica. Abbiamo creato occasioni anche se un po’ meno che contro la Lazio. Loro hanno fuoriclasse anche in difesa e ci hanno concesso poco.NON RICORDAGOL DEL ...

