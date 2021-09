Maurizio Costanzo choc | “Ho fatto uno sbaglio con lei Maria se n’è accorta Alla mia età ho ancora voglia”

(Di lunedì 27 settembre 2021)è tornato a parlare della sua relazione conDe Filippi svelando un retroscena inedito: ci è riuscito solamente grazie a lei. Torna a parlaredopo l’intervista al settimanale Di Più Tv. Il conduttore e giornalista di 83 anni, infatti, nel corso dell’intervista non ha esitato a definirsi il ‘maestro della sua compagna di vitaDe Filippi. Infatti se oggi la presentatrice è tra le più stimate del panorama televisivo italiano, gran parte del merito va anche al marito. Inoltreha però riconosciuto che spesso, nonostante la differenza d’età, anchegli ha dato consigli preziosi per la sua carriera professionale. Infatti, come testimonia, la De Filippi è molto attenta ai ...

Advertising

Giusepp66890796 : RT @lvoir: Maurizio Costanzo: 'Virginia Raggi è l’unica a interessarsi da sempre alle periferie e lo si vede anche perché i cittadini quand… - travan28 : RT @lvoir: Maurizio Costanzo: 'Virginia Raggi è l’unica a interessarsi da sempre alle periferie e lo si vede anche perché i cittadini quand… - Infinity_999 : RT @lvoir: Maurizio Costanzo: 'Virginia Raggi è l’unica a interessarsi da sempre alle periferie e lo si vede anche perché i cittadini quand… - lvoir : Maurizio Costanzo: 'Virginia Raggi è l’unica a interessarsi da sempre alle periferie e lo si vede anche perché i ci… - PasqualeMarro : #MaurizioCostanzo dichiarazione shock: “Con #Maria ho sbagliato e lei…” -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

, che ben conosce le logiche della comunicazione, invece la difende. 'In una puntata dello scorso anno - spiega - venne Virginia Raggi ed io davanti alle telecamere le chiesi di ...Katia Ricciarelli, i dubbi di: 'Non so perchè partecipa al Grande Fratello Vip' Tra i concorrenti più importanti di questa edizione del GF Vip , se non la numero uno per esperienza e curriculum, c'è certamente ...Tutti per Fede. Maurizio De Giovanni, Federico Grassi, patron del Napoli Basket, il mondo della pallanuoto, rappresentato da Andrea Scotti Galletta (con famiglia al seguito) e dal mancino Luigi ...Pensate che su Instagram conta quasi 2 milioni di follower e qui condivide ogni attimo della sua vita privata. Tommaso Zorzi, oggi opinionista molto richiesto, sta vivendo una periodo florido, sia per ...