Matteo Bassetti, con la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux : “E’ stato amore a prima vista” (Di domenica 26 settembre 2021) Matteo Bassetti, la moglie è l’imprenditrice Maria Chiara Milano Vieusseux. Il Direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova sarà tra oggi gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno. Il salotto domenicale condotto da Mara Venier si aprirà con l’ormai classica finestra dedicata al Covid-19 che vedrà tra i protagonisti il noto virologo ligure. Matteo Bassetti il primo incontro con la moglie nel 2001 Genovese di nascita, la Vieusseux cresce in una famiglia di albergatori (da quattro generazioni). Diplomatasi al Liceo Scientifico Champagnat, consegue la laurea in Scienze Politiche con indirizzo economico alll’università del capoluogo ligure per poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021), laè l’imprenditrice. Il Direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova sarà tra oggi gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno. Il salotto domenicale condotto da Mara Venier si aprirà con l’ormai classica finestra dedicata al Covid-19 che vedrà tra i protagonisti il noto virologo ligure.il primo incontro con lanel 2001 Genovese di nascita, lacresce in una famiglia di albergatori (da quattro generazioni). Diplomatasi al Liceo Scientifico Champagnat, consegue la laurea in Scienze Politiche con indirizzo economico alll’università del capoluogo ligure per poi ...

Advertising

Open_gol : Il primario del San Martino all’attacco: l’emergenza non è finita, chi non si immunizza è a rischio già dall’invern… - La7tv : #intanto Matteo #Bassetti racconta la storia di Vincenzo, no-vax pentito: 'Vaccinatevi, Io ho sbagliato tutto a non… - nove : Domani sera alle 21:25 sul #NOVE il Ministro degli Affari Esteri @luigidimaio e il Dott. Matteo Bassetti saranno os… - rainiero43 : RT @RadioSavana: Genova ripudia l'infettivologo televisivo Matteo Bassetti: 'La senti questa voce? Vaffanculo!' - lillydessi : #Bassetti: «I #Novax crescono? È colpa di certi politici. La #variante #Delta in un anno contagerà tutti» - Open… -