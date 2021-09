Matrimoni omosessuali il Svizzera | al referendum vince il sì

Miti_Vigliero : +++Svizzera, al referendum vince il sì ai matrimoni omosessuali+++ - giornaleradiofm : Approfondimenti: Referendum in Svizzera, sì ai matrimoni gay: (ANSA) - GINEVRA, 26 SET - Gli svizzeri si apprestano… - ultimora_pol : #Svizzera #Referendum #MaratonaUltimora Referendum per legalizzare i matrimoni omosessuali (1/26 cantoni scrutinati… - Siliziako_ : RT @ultimora_pol: #Svizzera #Referendum #MaratonaUltimora Secondo le tendenze di gfs.bern, la Svizzera legalizzerà i matrimoni tra coppie o… - flavia_marzano : Svizzera, vince il sì al referendum sui matrimoni omosessuali -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimoni omosessuali

Secondo le prime proiezioni diffuse dall'Istitut gfs.bern, gli svizzeri hanno approvato il referendum 'Matrimonio civile per tutti' che apre il matrimonio alle coppie omosessuali con il 64% dei voti.