Margherita Buy | chi è l’ex marito Renato De Angelis | “Non sono brava a farmi amare”

(Di domenica 26 settembre 2021) Lei è una delle attrici più amate e apprezzate del cinema italiano. E’ stata protagonista di film importanti come ‘Manuale D’Amore’ di Giovanni Veronesi, ‘Magnifica Presenza’, ‘Le Fate Ignoranti’ e ‘Saturno Contro’ di Ferzan Ozpetek, ma anche ‘Habemus Papam’ e ‘Mia Madre’ di Nanni Moretti. Insomma,Buy è davvero una garanzia per i registi italiani e ha preso parte anche a diverse serie tv di successo, come ‘Made In Italy’, ‘In Treatment’ e tante altre. La sua carriera e il suo talentoindiscutibilmente sotto gli occhi di tutti. La sua vita privata, al contrario, è meno nota, anche perché l’attrice è sempre stata molto riservata. Di lei sappiamo che ha una figlia di nome Caterina, avuta daDe, alla quale chiaramente è molto legata.Buy è sempre stata molto ...

Nanni Moretti,, Adriano Giannini e Alba Rohrwacher nel film "Tre piani"Ospiti in studio Marco Masini, che recentemente ha compiuto gli anni, e, protagonista indiscussa del nuovo film di Nanni Moretti, la padrona di casa offrirà ampio spazio ad un ...ROMA - Domenica 26 settembre, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la seconda puntata di ...Domenica In prende e Mara Venier tornano oggi su Rai1, alle 14:00 in punto, con un nuovo appuntamento: tra i tanti ospiti della seconda puntata anche Orietta Berti e Noemi. Domenica In e Mara Venier t ...