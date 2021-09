Marco Masini incanta Margherita Bui a Domenica In. Mara Venier stuzzica: 'Vi lascio soli' (Di domenica 26 settembre 2021) Marco Masini ospite di Mara Venier a Domenica In racconta il suo attesissimo concerto all' Arena di Verona il 30 settembre per festeggiare i suoi 30 anni di carriera . 'È un appuntamento che aspetto ... Leggi su leggo (Di domenica 26 settembre 2021)ospite diIn racconta il suo attesissimo concerto all' Arena di Verona il 30 settembre per festeggiare i suoi 30 anni di carriera . 'È un appuntamento che aspetto ...

Advertising

RadioItalia : 'T'innamorerai, forse non di me, starai ferma lì e succederà da sé, da sé' @marcomasini64 - T'innamorerai - CrtiticOne : @rosi0878 E mi fa tanto piacere credimi, ma ascoltare Marco Masini di 30 anni fa è istigazione al suicidio ???? - marcomasini64 : Avrò indovinato tutte le domande su @FabrizioMoroOff? Alzate il volume per scoprirlo ?? Io, Fabrizio e molti altri A… - ninja_paolo : @scarabocchio74 La so la so….. Marco Masini - UnaFenice : Che giorno è di Marco Masini -