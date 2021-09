Mannarino | Cristina Donà e Giovanni Truppi fra gli ospiti del Premio Bianca d’Aponte

(Di domenica 26 settembre 2021) AVERSA – Un cast d’eccezione quello del2021 – Città di Aversa. Ad affiancare le finaliste del contest ci saranno infatti artisti come Alessandro, Tricarico e Le ‘Cantautrici’ (ovvero Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava). Ma altrisono in via di definizione, a partire dalla madrina, una cantautrice di grande rilievo del panorama italiano che, come da tradizione, interpreterà un brano di(la cantautrice a cui la manifestazione è dedicata), e un artista a cui andrà unalla carriera della città di Aversa. La 17esima edizione della manifestazione si terrà il 22 e 23 ottobre al ...

Terre di Campania

Un cast d'eccezione quello del Premio Bianca d'Aponte 2021 – Città di Aversa. Ad affiancare le finaliste del contest ci saranno infatti artisti come Alessandro Mannarino, Cristina Donà, Giovanni Truppi, Tricarico e Le 'Cantautrici' (ovvero Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava). Ma altri ospiti sono in via di definizione, a partire dalla madrina, una cantautrice di grande rilievo del panorama italiano che, come da tradizione, interpreterà un brano di Bianca d'Aponte (la cantautrice a cui la manifestazione è dedicata), e un artista a cui andrà un premio alla carriera della città di Aversa. La 17esima edizione della manifestazione si terrà il 22 e 23 ottobre.
Un cast di prim'ordine per il premio Bianca d'Aponte 2021: Mannarino, Donà, Truppi, Casale/di Michele/Nava e Tricarico i primi ospiti ...