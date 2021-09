Manchester United ko | i tifosi dell’Aston Villa prendono in giro Ronaldo

(Di domenica 26 settembre 2021) Cristiano, sfottò deidopo il ko. Replicata sarcasticamente l’esultanza di CR7 Dopo aver espugnato Old Trafford nell’ottava giornata di Premier League, ihanno festeggiato sbeffeggiando Cristiano. Replicata sarcasticamente la tipica esultanza del fuoriclasse portoghese del, rimasto a secco nell’ultima gara. Ihan festeggiato così la vittoria all’Old Trafford di oggi pomeriggio “Oooooooooh…… sium!” pic.twitter.com/fY1P3RqW4S— Il Calcio Inglese (@calcioinglese) September 25, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

