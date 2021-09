Mamma muore dopo 5 mesi di coma | era rimasta senza ossigeno durante il parto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mamma muore

Il Mattino di Padova

E' morta dopo cinque anni e mezzo di coma , vicentina di 39 anni. Ricoverata in una struttura per lungo degenza a Camposampiero (Padova), la giovaneera caduta in uno stato vegetativo dal 28 aprile del 2016 quando, ricoverata nel reparto di Ostetricia dell'ospedale civile, dopo avere dato alla luce il suo bambino non si è più svegliata. La ...Irene Emili, oltre allaAnnalisa, lascia il papà Giorgio e due fratelli più piccoli, ... Decathlon,donna in un negozio a Padova: corpo scoperto a fine turno in camerino Il sindaco di ...È morta dopo cinque anni e mezzo di coma Elena Canazza, vicentina di 39 anni. Ricoverata in una struttura per lungo degenza a Camposampiero (Padova), la giovane mamma era caduta in uno ...E' morta dopo cinque anni e mezzo di coma Elena Canazza, vicentina di 39 anni. Ricoverata in una struttura per lungo degenza a Camposampiero (Padova), la giovane mamma era caduta in uno ...