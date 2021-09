Mamma Elena muore dopo 5 anni di coma a Padova | era rimasta senza ossigeno durante il parto

(Di domenica 26 settembre 2021) Si è spentacinquee mezzo di di 39. Ricoverata in una struttura per lungo degenza a ( ), la giovane era caduta in uno stato vegetativo dal 28 aprile del 2016 quando, ricoverata nel ...

Laha partorito e il bambino se pure prematuro è nato sano, masarebbe rimasta senza ossigeno per almeno venti minuti. IL RICORDO 'È stata la mia migliore amica, - sussurra Michela Marcon ...PADOVA - Si è spenta dopo cinque anni e mezzo di comaCanazza di 39 anni. Ricoverata in una struttura per lungo degenza a Camposampiero, la giovaneera caduta in uno stato vegetativo dal 28 aprile del 2016 quando, ricoverata nel reparto di ...Campodarsego, lo stato vegetativo di Elena Canazza, 39 anni, era stato causato dall’operazione. Non ha mai potuto abbracciare suo figlio ...PADOVA - Si è spenta dopo cinque anni e mezzo di coma Elena Canazza di 39 anni. Ricoverata in una struttura per lungo degenza a Camposampiero, la giovane mamma era caduta in uno ...