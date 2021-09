Maltempo: trombe d'aria su costa Toscana, vento a 140 kmh (Di domenica 26 settembre 2021) trombe d'aria e pioggia forte sulla costa nord della Toscana nel pomeriggio, a Carrara, Massa e Marina di Pisa. Un violento fortunale, con raffiche stimate anche a 140 kmh, si è abbattuto sui comuni ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021)d'e pioggia forte sullanord dellanel pomeriggio, a Carrara, Massa e Marina di Pisa. Un violento fortunale, con raffiche stimate anche a 140 kmh, si è abbattuto sui comuni ...

Advertising

laviniamainardi : RT @Giulio_Firenze: Maltempo: maxi temporali con grandine, vento e trombe d'aria in Toscana - matildesjt : RT @Giulio_Firenze: Maltempo: maxi temporali con grandine, vento e trombe d'aria in Toscana - cesarebrogi1 : RT @Giulio_Firenze: Maltempo: maxi temporali con grandine, vento e trombe d'aria in Toscana - horottoilvetro : RT @Giulio_Firenze: Maltempo: maxi temporali con grandine, vento e trombe d'aria in Toscana - Giulio_Firenze : Maltempo: maxi temporali con grandine, vento e trombe d'aria in Toscana -