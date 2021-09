Advertising

Corriere : Maltempo a Milano, forti temporali e monitoraggio dei fiumi - CMezzanego : RT @ansa_liguria: Maltempo: allerta arancione Liguria, forti piogge e fulmini - ansa_liguria : Maltempo: allerta arancione Liguria, forti piogge e fulmini - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Maltempo a Milano, forti temporali e monitoraggio dei fiumi - Marilenapas : RT @Corriere: Maltempo a Milano, forti temporali e monitoraggio dei fiumi -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allerta

L'arancione permarrà fino alle 15. . 26 settembre 2021Puntuale come da previsioni. Il temporale si è abbattuto su Milano dalle 9 di domenica 26 settembre proprio da quando è in vigore un'meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per "temporali forti" diramata dalla protezione civile di regione Lombardia. I sorvegliati "speciali" restano sopratutto i fiumi ...Centro-Levante della Liguria in allerta arancione da stamani alle 6. Forti precipitazioni e una tempesta di fulmini hanno colpito soprattutto l'area centrale della regione. (ANSA) ...Nel pomeriggio ancora forte maltempo su Centro est Liguria, Piemonte orientale e Lombardia con forti rovesci e temporali. In serata migliora ma con qualche pioggia residua tra Lombardia, Triveneto ed ...