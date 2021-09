Advertising

fattoquotidiano : Elezioni amministrative, le donne hanno già perso: solo 30 candidate sindache su 162 nelle venti città capoluogo. Z… - anteprima24 : ** M5S, #Amministrative #Battipaglia: domani alle ore 12:00 arriva Danilo Toninelli ** - marcellone8 : RT @MarceVann: #Brambilla: 'Pensiamo ad una casa comune per tutti i dissidenti del M5S, che dovrebbe concretizzarsi dopo le amministrative'… - IONONMIARRENDO : RT @MarceVann: #Brambilla: 'Pensiamo ad una casa comune per tutti i dissidenti del M5S, che dovrebbe concretizzarsi dopo le amministrative'… - jimmyballando : RT @MarceVann: #Brambilla: 'Pensiamo ad una casa comune per tutti i dissidenti del M5S, che dovrebbe concretizzarsi dopo le amministrative'… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Amministrative

Di Maio ne ha già dato prova essendo stato protagonista di una mediazione fondamentale per il nuovo corso delquando tutto sembrava infrangersi'. E sull'alleanza con il Pd: 'Non mi sento ...Di Maio ne ha già dato prova essendo stato protagonista di una mediazione fondamentale per il nuovo corso delquando tutto sembrava infrangersi". E sull'alleanza con il Pd: "Non mi sento ...I 5 stelle sono una babele, la strategia complessiva è quella di un’alleanza organica con il Pd, per il secondo turno non si sa. O meglio Conte ieri ha spiegato che verrà utilizzato il vecchio schema ...Quindi ha concluso: «Se andiamo noi al ballottaggio a Salerno? Partito da Sapri dove ha inaugurato la statua della Spigolatric, si è mosso poi prima a Battipaglia, quindi a Eboli e in serata è arrivat ...