Lutto nel mondo del cinema | l’attore visto in tante serie tv si è spento

(Di domenica 26 settembre 2021)neldele della televisione. Se ne è andato, all’età di 83 anni,americano Basil Hoffman. Il suo nome è legato in particolare al successo dellatv poliziesca anni ’80 “Hill Street Giorno e Notte”. La sua è stata una lunga carriera, prima come caratterista, che lo hainterpretare tantissimi ruoli. A volte senza neppure essere accreditato, come nel caso de “La mortadella” di Mario Monicelli. In tutto Hoffman è stato presente in 200 titoli, tra grande e piccolo schermo. Basil ha lavorato con alcuni tra i più grandi registi come Richard Benjamin, Carl Reiner, Peter Bogdanovich, Peter Medak, Alan J. Pakula, Ethan e Joel Coen, Michel Hazanavicius, Steven Spielberg, Delbert Mann, Blake Edwards, Stanley Donen, Sydney Pollack, Ron Howard e Robert ...