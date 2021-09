L’ultima gaffe di Armin Laschet: il candidato della Cdu piega male la scheda elettorale e rischia l’annullamento del voto (Di domenica 26 settembre 2021) Il voto nell’urna è l’ultimo autogoal di Armin Laschet? È quello che si chiede la Bild, sostenendo che il candidato cancelliere della Cdu-Csu corre il rischio di vedere invalidato il proprio voto. Laschet ha infatti piegato male la scheda elettorale, lasciando visibili le due croci per la Cdu, immortalate dai fotoreporter. Questo potrebbe anche risultare un problema dal punto di vista formale, dal momento che il voto nell’urna è segreto e la scheda non dovrebbe esser riconoscibile. Il tabloid cita l’articolo 56 del codice elettorale federale, secondo cui «la commissione elettorale deve respingere un elettore che ha ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Ilnell’urna è l’ultimo autogoal di? È quello che si chiede la Bild, sostenendo che ilcancelliereCdu-Csu corre il rischio di vedere invalidato il proprioha infattitola, lasciando visibili le due croci per la Cdu, immortalate dai fotoreporter. Questo potrebbe anche risultare un problema dal punto di vista for, dal momento che ilnell’urna è segreto e lanon dovrebbe esser riconoscibile. Il tabloid cita l’articolo 56 del codicefederale, secondo cui «la commissionedeve respingere un elettore che ha ...

