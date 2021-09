Love is in the air, trame dal 27 settembre al 1°ottobre: il ritorno di Serkan (Di domenica 26 settembre 2021) Un dramma terribile si abbatterà su Eda e Serkan, come segnalano le anticipazioni di Love is in the air dal 27 settembre al 1°ottobre. Durante gli ultimi preparativi delle nozze, tra Eda ed Aydan ci sarà un momento di vicinanza molto toccante e la signora Bolat regalerà alla futura nuora l'anello di famiglia. Purtroppo, però, il ragazzo dovrà partire con urgenza per un viaggio di lavoro in Italia e l'aereo su cui viaggerà si schianterà. Dopo due mesi dall'incidente, nessuno avrà notizie di Serkan e alla Art Life ci saranno molti cambiamenti. Innanzitutto, Eda è diventata è socia della holding e manda avanti la Art Life in modo brillante, ma continuerà a cercare il fidanzato con il supporto di un suo caro amico di infanzia, Deniz. La Yildiz, infatti, insieme ad Aydan, sarà certa che il giovane sia ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 settembre 2021) Un dramma terribile si abbatterà su Eda e, come segnalano le anticipazioni diis in the air dal 27al. Durante gli ultimi preparativi delle nozze, tra Eda ed Aydan ci sarà un momento di vicinanza molto toccante e la signora Bolat regalerà alla futura nuora l'anello di famiglia. Purtroppo, però, il ragazzo dovrà partire con urgenza per un viaggio di lavoro in Italia e l'aereo su cui viaggerà si schianterà. Dopo due mesi dall'incidente, nessuno avrà notizie die alla Art Life ci saranno molti cambiamenti. Innanzitutto, Eda è diventata è socia della holding e manda avanti la Art Life in modo brillante, ma continuerà a cercare il fidanzato con il supporto di un suo caro amico di infanzia, Deniz. La Yildiz, infatti, insieme ad Aydan, sarà certa che il giovane sia ...

