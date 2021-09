Love is in the air anticipazioni 27 settembre 2021, Serkan e Selin di nuovo fidanzati? (Di domenica 26 settembre 2021) Serkan ha avuto un incidente e ha perso la memoria dimenticandosi della sua storia con Eda, infatti nella puntata di Love is in the air di lunedì 27 settembre 2021 vedrete che il giovane architetto tornerà alla Art Life mano nella mano con la sua ex fidanzata Selin. L’uomo infatti crede di essere ancora fidanzato con lei e non si ricorda della relazione e della promessa di matrimonio tra lui e la Yildiz. l’episodio sarà contemporaneamente trasmesso su Canale 5 è su Mediaset Play alle ore 16:00. Censurata una scena della telenovela Una Vita? Il tema è scottante La soap spagnola sta entrando sempre più nel vivo della sua trama ma una scena sarebbe stata censurata. Trame di Love is ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 settembre 2021)ha avuto un incidente e ha perso la memoria dimenticandosi della sua storia con Eda, infatti nella puntata diis in the air di lunedì 27vedrete che il giovane architetto tornerà alla Art Life mano nella mano con la sua ex fidanzata. L’uomo infatti crede di essere ancora fidanzato con lei e non si ricorda della relazione e della promessa di matrimonio tra lui e la Yildiz. l’episodio sarà contemporaneamente trasmesso su Canale 5 è su Mediaset Play alle ore 16:00. Censurata una scena della telenovela Una Vita? Il tema è scottante La soap spagnola sta entrando sempre più nel vivo della sua trama ma una scena sarebbe stata censurata. Trame diis ...

Advertising

MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di domani di #LoveIsInTheAir? Scopritelo su Mediaset Infinity! - MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love Is In The Air che andrà in onda domani su… - ZTetriminos : Marquei como visto Love on the Spectrum - 2x6 - Episode 6 - ZTetriminos : Marquei como visto Love on the Spectrum - 2x5 - Episode 5 - infoitcultura : Chi è Kerem Bursin l'attore di Love is in The Air: età, fidanzata e vita -