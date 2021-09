L’Ordine dei medici chiede la terza dose per tutti gli operatori sanitari. Anelli al Cts: «Ognuno di noi è a rischio» (Di domenica 26 settembre 2021) Il giorno dopo il lasciapassare del Comitato tecnico scientifico alla terza dose di vaccino contro il Coronavirus a over 80, residenti delle Rsa e agli operatori sanitari più a rischio, è intervenuto sulla questione Filippo Anelli: «I sanitari a rischio, per noi, sono tutti. Ognuno ne ha uno proprio». Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), a poche ore dalla formalizzazione del protocollo del Comitato per la terza dose, ha chiesto che l’ulteriore richiamo venga fatto a tutto il personale sanitario. Precisando che «può avere senso partire dagli operatori più esposti, ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Il giorno dopo il lasciapassare del Comitato tecnico scientifico alladi vaccino contro il Coronavirus a over 80, residenti delle Rsa e aglipiù a, è intervenuto sulla questione Filippo: «I, per noi, sonone ha uno proprio». Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), a poche ore dalla formalizzazione del protocollo del Comitato per la, ha chiesto che l’ulteriore richiamo venga fatto a tutto il personaleo. Precisando che «può avere senso partire daglipiù esposti, ...

