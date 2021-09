Locatelli: “Gol? Emozione indimenticabile. Vittoria fondamentale. Spero che Dybala rientri presto” (Di domenica 26 settembre 2021) Colui che possiamo praticamente definire il “match winner” di Juventus-Sampdoria (3-2), Manuel Locatelli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione in casa bianconera. Di seguito le sue parole. “Oggi era fondamentale vincere e abbiamo vinto. Noi dentro lo spogliatoio ci diciamo delle cose che rimangono lì, era fondamentale oggi e dobbiamo continuare così. Dybala? Spero non abbia niente, è il nostro campione e Spero rientri più presto possibile”. Poi, il centrocampista si è fermato anche ai microfoni di Sky Sport: “Il primo Gol è un’Emozione che non dimenticherò mai, perchè l’ho sempre sognato e farlo qui nel nostro stadio, nella nostra casa, ha un valore aggiunto. Ma oggi era ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Colui che possiamo praticamente definire il “match winner” di Juventus-Sampdoria (3-2), Manuel, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione in casa bianconera. Di seguito le sue parole. “Oggi eravincere e abbiamo vinto. Noi dentro lo spogliatoio ci diciamo delle cose che rimangono lì, eraoggi e dobbiamo continuare così.non abbia niente, è il nostro campione epiùpossibile”. Poi, il centrocampista si è fermato anche ai microfoni di Sky Sport: “Il primoè un’che non dimenticherò mai, perchè l’ho sempre sognato e farlo qui nel nostro stadio, nella nostra casa, ha un valore aggiunto. Ma oggi era ...

