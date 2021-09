LIVE Trento-Virtus Bologna 88-102, Serie A basket in DIRETTA: le V Nere sfondano quota 100 alla prima giornata con 21 punti di Kevin Hervey (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.39 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.37 Al termine di una gara intensa la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo supera una comunque mai doma Trento sfondando quota 100 già alla prima giornata, top-scorer Cameron Reynolds con 24 punti, il migliore della Segafredo è Kevin Hervey con 21. FINISCE COSI’! LA Virtus Bologna RISPONDE A MILANO E INIZIA CON UNA VITTORIA! 88-102 Hervey in sospensione. 88-100 2/2 Pajola che trova i primi ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.39 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.37 Al termine di una gara intensa ladi coach Sergio Scariolo supera una comunque mai domasfondando100 già, top-scorer Cameron Reynolds con 24, il migliore della Segafredo ècon 21. FINISCE COSI’! LARISPONDE A MILANO E INIZIA CON UNA VITTORIA! 88-102in sospensione. 88-100 2/2 Pajola che trova i primi ...

