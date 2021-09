LIVE Trento-Virtus Bologna 64-84, Serie A basket in DIRETTA: +20 Segafredo al termine del terzo quarto (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-88 Dentro il libero aggiuntivo. 71-88 FORRAY! Il play italo-argentino appoggia a canestro subendo il fallo di Tedosic. 69-88 Piazzato di Alibegovic. 69-86 Gioco da tre trovato da Williams. 66-86 Jaiteh si appoggia al tabellone. 66-84 Bradford muove ancora lo score della Dolomiti dalla lunetta. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto! FINISCE IL terzo quarto! 64-84 Due liberi di Bradford. 62-84 Belinelli pesca il taglio di Jaiteh. 62-82 Due liberi di Flaccadori. 60-82 Altra penetrazione di Toto Forray, 49? sul cronometro del terzo quarto. 58-82 Jaiteh realizza dopo un rimbalzo. 58-80 Alexander si prende e realizza un tiro da centro area. 58-78 Penetrazione di Forray. 56-78 Teodosic si alza dal perimetro, massimo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-88 Dentro il libero aggiuntivo. 71-88 FORRAY! Il play italo-argentino appoggia a canestro subendo il fallo di Tedosic. 69-88 Piazzato di Alibegovic. 69-86 Gioco da tre trovato da Williams. 66-86 Jaiteh si appoggia al tabellone. 66-84 Bradford muove ancora lo score della Dolomiti dalla lunetta. INIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL! 64-84 Due liberi di Bradford. 62-84 Belinelli pesca il taglio di Jaiteh. 62-82 Due liberi di Flaccadori. 60-82 Altra penetrazione di Toto Forray, 49? sul cronometro del. 58-82 Jaiteh realizza dopo un rimbalzo. 58-80 Alexander si prende e realizza un tiro da centro area. 58-78 Penetrazione di Forray. 56-78 Teodosic si alza dal perimetro, massimo ...

