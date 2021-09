LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Rea e Razgatlioglu battagliano per la prima posizione! Locatelli terzo! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Bel giro per Alex Lowes che adesso è nono. L’inglese sta venendo fuori alla distanza. -9 Poco più di due decimi il vantaggio di Rea su Razgatlioglu. Locatelli ad un secondo e mezzo. -10 Grande gara fin qua di Locatelli che sta mantenendo questo podio in maniera davvero attenta e matura. Ricordiamo che questo centauro è al primo anno in Superbike, ma sta già palesando un grande rendimento. -11 Continua l’elastico tra Rea e Razgatlioglu: il turco torna nuovamente sotto. -11 Bautista è velocissimo da dietro e recupera quattro decimi su Redding! -12 Haslan e Lowes continuano nelle loro difficoltà e sono nono e decimo. -12 Gara davvero LIVEllata ed equilibrata fino a questo momento: in quattro possono vincere la ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-9 Bel giro per Alex Lowes che adesso è nono. L’inglese sta venendo fuori alla distanza. -9 Poco più di due decimi il vantaggio di Rea suad un secondo e mezzo. -10 Grande gara fin qua diche sta mantenendo questo podio in maniera davvero attenta e matura. Ricordiamo che questo centauro è al primo anno in, ma sta già palesando un grande rendimento. -11 Continua l’elastico tra Rea e: il turco torna nuovamente sotto. -11 Bautista è velocissimo da dietro e recupera quattro decimi su Redding! -12 Haslan e Lowes continuano nelle loro difficoltà e sono nono e decimo. -12 Gara davverollata ed equilibrata fino a questo momento: in quattro possono vincere la ...

