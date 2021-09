LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Rea e Razgatlioglu battagliano per la prima posizione! Locatelli terzo! Cade Rinaldi! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -12 Gara davvero LIVEllata ed equilibrata fino a questo momento: in quattro possono vincere la gara e i distacchi sono risicati. -13 Rea ha preso un po’ più di margine rispetto a Razgatlioglu e può respirare almeno per qualche minuto. -13 Grazie a questo contatto sono tornati da dietro Locatelli e Redding: la lotta per la vittoria diventa a quattro. -14 SI TOCCANO REA E Razgatlioglu!!! Il turco stava passando all’interno e il britannico chiude, toccando il suo rivale. Si è rischiato un patatrack! -14 Un decimo più veloce di Rea, Razgatlioglu! Il turco ancora non attacca, ma sembra averne per passare davanti al britannico. -15 Cade anche Samuele Cavalieri: fuori un altro italiano da questa gara-1. -15 Haslam si ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-12 Gara davverollata ed equilibrata fino a questo momento: in quattro possono vincere la gara e i distacchi sono risicati. -13 Rea ha preso un po’ più di margine rispetto ae può respirare almeno per qualche minuto. -13 Grazie a questo contatto sono tornati da dietroe Redding: la lotta per la vittoria diventa a quattro. -14 SI TOCCANO REA E!!! Il turco stava passando all’interno e il britannico chiude, toccando il suo rivale. Si è rischiato un patatrack! -14 Un decimo più veloce di Rea,! Il turco ancora non attacca, ma sembra averne per passare davanti al britannico. -15anche Samuele Cavalieri: fuori un altro italiano da questa gara-1. -15 Haslam si ...

