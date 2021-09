LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: alle 11.00 gara-1 dopo il lutto (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gp di Spagna, tappa valevole per il Mondiale Superbike 2021. La morte di Dean Berta Viñales – Le qualifiche Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna valido per il Mondiale Superbike. Si gareggia a Jerez de la Frontera, circuito che ha fatto la storia non solo nelle moto, ma anche nell’automobilismo. Ieri, però, è arrivato il grande dolore. Un dolore, quello della morte di Dean Berta Viñales, molto forte soprattutto se si considera la giovane età, 15 anni, del cugino del pilota MotoGP Maverick. A causa del tragico evento tutta la giornata odierna è stata rimodulata, con ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gp di, tappa valevole per il Mondiale. La morte di Dean Berta Viñales – Le qualifiche Buongiorno, e benvenuti alladel GP divalido per il Mondiale. Si gareggia a Jerez de la Frontera, circuito che ha fatto la storia non solo nelle moto, ma anche nell’automobilismo. Ieri, però, è arrivato il grande dolore. Un dolore, quello della morte di Dean Berta Viñales, molto forte soprattutto se si considera la giovane età, 15 anni, del cugino del pilota MotoGP Maverick. A causa del tragico evento tutta la giornata odierna è stata rimodulata, con ...

Advertising

corsedimoto : SUPERBIKE LIVE -Gara-1 del round J#erez. Segui la diretta con aggiornamenti, tempi e classifica in tempo reale. Rip… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Spagna 2021 in DIRETTA: oggi due gare si torna in pista dopo il grande dolore - #Superbike… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Spagna 2021 in DIRETTA: oggi due gare si torna in pista dopo il grande dolore - #Superbike… - infoitsport : LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Superpole, zampata di Razgatlioglu nel finale - infoitsport : LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu fa sua la superpole! Dalle 14.00 gara-1 -