LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 3, USA-Europa 18-9. Successo largo e meritato per gli americani (Di lunedì 27 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.03 Ringraziando tutti per l’attenzione, un saluto sportivo da OA Sport. 00.01 Si tratta di una batosta pesante ma per molti versi preannunciata. Harrigton ha certamente qualche colpa ma non si poteva chiedere un miracolo a questo team. USA troppo superiori. 23.59 Berger vince la 18 e il punto intero. Finisce qui! 19 a 9! Il punteggio più severo da quando l’Europa gioca unita (1979). 23.57 Non imbuca Fitzpatrick da fuori con il quarto, era l’ultima chance. 23.54 Fitzpatrick in acqua alla 18. Colpo pesante. Disperato il giovane inglese. Sarà 19 a 9 il finale. 23.51 La palla di Fleetwood si ferma esattamente sul marchino di Spieth e i due decidono di concedersi a vicenda il putt, 18 a 9. 23.50 Spieth non imbuca da lontano e si lascia un metro di putt per chiudere. 23.48 Si va alla 18 anche tra ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.03 Ringraziando tutti per l’attenzione, un saluto sportivo da OA Sport. 00.01 Si tratta di una batosta pesante ma per molti versi preannunciata. Harrigton ha certamente qualche colpa ma non si poteva chiedere un miracolo a questo team. USA troppo superiori. 23.59 Berger vince la 18 e il punto intero. Finisce qui! 19 a 9! Il punteggio più severo da quando l’gioca unita (1979). 23.57 Non imbuca Fitzpatrick da fuori con il quarto, era l’ultima chance. 23.54 Fitzpatrick in acqua alla 18. Colpo pesante. Disperato il giovane inglese. Sarà 19 a 9 il finale. 23.51 La palla di Fleetwood si ferma esattamente sul marchino di Spieth e i due decidono di concedersi a vicenda il putt, 18 a 9. 23.50 Spieth non imbuca da lontano e si lascia un metro di putt per chiudere. 23.48 Si va alla 18 anche tra ...

