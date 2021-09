Live Napoli-Cagliari 2-0 | Entra anche il recuperato Demme

(Di domenica 26 settembre 2021) C'eravamo tanto amati. Ildi Spalletti a punteggio pieno ospita ilancora in crisi d'identità nonostante il cambio di allenatore e l'arrivo del grande ex Mazzarri....

Advertising

zazoomblog : Napoli Cagliari 2-0 LIVE: Insigne gelido dal dischetto raddoppio azzurro - #Napoli #Cagliari #LIVE: #Insigne - infoitsport : Live Napoli-Cagliari 2-0: Il raddoppio di Insigne su rigore! - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliCagliari 2-0, #Insigne su rigore raddoppia! - calciomercatoit : ?? #SerieA Rigore per il #Napoli! Che azione di #Osimhen steso da #Godin in area #NapoliCagliari 1-0 LIVE - NapoliCalciogol : LIVE TMW – Napoli, Spalletti: 'Col Cagliari servirà il massimo. Scudetto? Ci sono 7 squadre' -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

SEGUI LA DIRETTA DI- CAGLIARI- Cagliari, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; ...Allo stadio Maradona, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Maradona',e Cagliari si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiCagliari 1 - 0 MOVIOLA ...76' Fuori Insigne ed Osimhen, dentro Ounas e Petagna. 75' Ammonito Elmas per fallo su Marin 69' Sfiora il tris Anguissa, palla di poco a lato. 68' Fuori ...57' - INSIGNE!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Rigore perfetto del capitano, botta secca e Cragno battuto! 56' - RIGORE PER IL NAPOLI! Osimhen è incontenibile, Godin prova a fermarlo in tut ...