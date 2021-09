Live Napoli-Cagliari 0-0 | Osimhen cerca il primo gol in casa

(Di domenica 26 settembre 2021) C'eravamo tanto amati. Ildi Spalletti a punteggio pieno ospita ilancora in crisi d'identità nonostante il cambio di allenatore e l'arrivo del grande ex Mazzarri....

Advertising

gilnar76 : LIVE - #Napoli 0-0 Cagliari: è iniziato il match! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - gemin_steven98 : RT @SkySport: Inizia #NapoliCagliari: segui il LIVE #SkySport - 100x100Napoli : LIVE – Napoli-Cagliari (0-0) - MondoNapoli : LIVE - Napoli-Cagliari: si comincia tutto pronto al Maradona - - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliCagliari 0-0, calcio d'inizio al #Maradona! -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

1° TEMPO- Cagliari, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All . Luciano ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Maradona' tra ildi Spalletti e il Cagliari di Mazzarri in tempo reale Esultanza© Getty ImagesIlospita il Cagliari nel posticipo domenicale della sesta giornata del campionato di Serie A. Per i partenopei di Spalletti è l'occasione di trovare altri tre punti e restare in testa alla ...Sesta giornata di Serie A, il Napoli affronterà il Cagliari al Maradona. Segui la diretta testuale di Mondonapoli.I voti ufficiali del fantacalcio, disponibili circa un'ora dopo la fine delle partite (da PC desktop) Le pagelle del Fantacalcio, motivate dalla redazione di Fantacalcio.it, pubblicate successivamente ...