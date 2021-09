LIVE - Napoli 1-0 Cagliari 11' Osimhen | la sblocca sempre il nove azzurro!

(Di domenica 26 settembre 2021) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale del match di Serie A tra. Gli azzurri vogliono riprendersi la vetta della classifica e restare a punteggio pieno, mentre i sardi allenati dal grande ex Mazzarri cercano il riscatto dopo la brutta sconfitta con l'Empoli. FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne;. All. Spalletti.(3-5-2) Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Nandez; Joao Pedro. All. Mazzarri. GLI AGGIORNAMENTI Tweets by ssc

- Cagliari, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All . Luciano Spalletti. ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Maradona' tra ildi Spalletti e il Cagliari di Mazzarri in tempo reale Esultanza© Getty ImagesIlospita il Cagliari nel posticipo domenicale della sesta giornata del campionato di Serie A. Per i partenopei di Spalletti è l'occasione di trovare altri tre punti e restare in testa alla ...premi F5 o aggiorna la pagina da app per seguire il live. 24' - OSIMHEN! Fabian Ruiz recupera palla nella propria metà campo e subito lancia in profondità Osimhen, l'attaccante ...premi F5 o aggiorna la pagina da app per seguire il live. 11' - OSIMHEN!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Anguissa lancia in area Zielinski, il polacco scatta e dà un gran palla al ...