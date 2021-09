LIVE – Moviola Lazio-Roma, tutti gli episodi dubbi: arbitra Guida (Di domenica 26 settembre 2021) La diretta LIVE della Moviola di Lazio-Roma, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo Stadio Olimpico è Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere questa derby che si preannuncia davvero entusiasmante ed incandescente, soprattutto in panchina dove si assisterà alla sfida tra Maurizio Sarri e Josè Mourinho. Sportface.it approfondirà tutti gli episodi dubbi del match in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA 1‘ – INIZIATA LA PARTITA 18:00 – Squadre in campo, capitanate da Guida: a breve si comincia SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) La direttadelladi, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo Stadio Olimpico è Marcodella sezione di Torre Annunziata a dirigere questa derby che si preannuncia davvero entusiasmante ed incandescente, soprattutto in panchina dove si assisterà alla sfida tra Maurizio Sarri e Josè Mourinho. Sportface.it approfondiràglidel match in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA 1‘ – INIZIATA LA PARTITA 18:00 – Squadre in campo, capitanate da: a breve si comincia SportFace.

Advertising

infoitsport : Empoli Bologna LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - infoitsport : Juventus Cremonese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca LIVE - ilbianconerocom : #JuveSamp, MOVIOLA LIVE: RIGORE PER LA JUVE - ROGERDAGO : RT @cmdotcom: Serie A MOVIOLA LIVE: Dybala cade su Colley, non è rigore - zazoomblog : Sassuolo Salernitana LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Sassuolo #Salernitana #LIVE: #sintesi -