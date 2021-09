LIVE – Moviola Juventus-Sampdoria | tutti gli episodi dubbi | arbitra Ayroldi

(Di domenica 26 settembre 2021) La direttadelladi, match della sesta giornata di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium è Giovannidella sezione di Molfetta a dirigere questa partita delicata che servirà ai bianconeri per provare a risalire la china in classifica. Il fischietto è figlio e nipote d’arte, suo padre e suo zio, Nicola e Stefano, hannoto ad altilli nel massimo campionato. Quest’oggi gli si chiede di non commettere errori, analizziamo di seguito la sua prestazione. AGGIORNA LA DIRETTA 1? Inizia il match, primo fischio di. SportFace.

Advertising

gilnar76 : Feralpisalò-#Juventus U23: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live #Finoallafine #Forzajuve… - gilnar76 : #Juventus Cremonese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca LIVE #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : Juventus Cremonese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca LIVE - - junews24com : Juve Sampdoria LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca - gilnar76 : Juve Sampdoria LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moviola

Sportface.it

All'Allianz Stadium, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juve e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato,e cronacaAll'Allianz Stadium, Juve e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Sampdoria 0 - 0 ...Allo stadio Ferraris, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e Verona: sintesi, tabellino, risultato,e cronacaÈ stata probabilmente la partita dell'anno quella di Marassi. Il Verona trova subito il vantaggio con Simeone e controlla il match senza troppe difficoltà. Nella ripresa le due ...La diretta live della moviola di Juventus-Sampdoria, match della sesta giornata di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium è Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere questa partita delicat ...Moviola Spezia-Milan. Non è stata una partita complicata per Manganiello (voto 6,5), che pure sbaglia poco (qualcosa sul disciplinare, ad esempio: manca un giallo a Sala ad inizi ...