LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: super partenza di Tony Cairoli! Al comando Herlings! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -26 Si avvicina Tony Cairoli a Herlings!! Casco viola per il nove volte campione del mondo. -27 Adesso non deve avere troppa foga Cairoli, ma deve gestire le energie. La gara è ancora lunghissima. -28 Lupino è settimo!! Grande partenza anche per lui! -29 CHE partenza DI Tony Cairoli!!! L’AZZURRO E’ SECONDO DIETRO A Herlings! SI PARTE!!! E’ COMINCIATA GARA-3!!! 16.08 Belgio che schiera Jeremy Van Horebeek e Brent van Doninck in questa gara-3. Vedremo se otterranno altri piazzamenti di un certo peso per la classifica generale. 16.06 I campioni in carica dell’Olanda invece sono ben al di sotto delle aspettative: quinta piazza a causa di due prove particolarmente negative da parte ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-26 Si avvicinaCairoli a! Casco viola per il nove volte campione del mondo. -27 Adesso non deve avere troppa foga Cairoli, ma deve gestire le energie. La gara è ancora lunghissima. -28 Lupino è settimo!! Grandeanche per lui! -29 CHEDI!! L’AZZURRO E’ SECONDO DIETRO ASI PARTE!!! E’ COMINCIATA GARA-3!!! 16.08 Belgio che schiera Jeremy Van Horebeek e Brent van Doninck in questa gara-3. Vedremo se otterranno altri piazzamenti di un certo peso per la classifica generale. 16.06 I campioni in carica dell’Olanda invece sono ben al di sottoaspettative: quinta piazza a causa di due prove particolarmente negative da parte ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Guadagnini e Lupino in quota Herlings comanda! Si ritira Vialle Franc… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Olsen vince gara-1 Francia in testa alla classifica Italia quarta: Ca… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Olsen vince gara-1 Francia in testa alla classifica Italia quarta: Ca… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: comanda la Danimarca con Olsen Guadagnini settimo Cairoli e Coldenhof… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: buona partenza per Guadagnini devono rimontare Coldenhoff e Cairoli!… -