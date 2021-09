LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Olsen vince gara-1, Francia in testa alla classifica, Italia quarta: Cairoli sfortunato! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Questa invece la classifica per Nazioni al termine della prima delle tre gare: 1 France 11 2 Race 1 14 VIALLE, Tom FFM KTM 9 Race 1 13 PATUREL, Benoit FFM Honda 2 Belgium 23 6 Race 1 4 GENOT, Cyril FMB KTM 17 Race 1 5 EVERTS, Liam FMB KTM 3 Great Britain 25 3 Race 1 7 WATSON, Ben ACU Yamaha 22 Race 1 8 MEWSE, Conrad ACU KTM 4 Italy 26 5 Race 1 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM 21 Race 1 46 Cairoli, Antonio FMI KTM 5 MFR 26 7 Race 1 73 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Honda 19 Race 1 74 PETRASHIN, Timur MFR KTM 6 Denmark 27 1 Race 1 28 Olsen, Thomas Kjer DMU Husqvarna 26 Race 1 29 HAARUP, Mikkel DMU Kawasaki 7 Austria 33 8 Race 1 50 HOFER, Rene AMF KTM 25 Race 1 49 SANDNER, Michael AMF KTM 8 The Netherlands 33 15 Race 1 1 COLDENHOFF, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Questa invece laperal termine della primatre gare: 1 France 11 2 Race 1 14 VIALLE, Tom FFM KTM 9 Race 1 13 PATUREL, Benoit FFM Honda 2 Belgium 23 6 Race 1 4 GENOT, Cyril FMB KTM 17 Race 1 5 EVERTS, Liam FMB KTM 3 Great Britain 25 3 Race 1 7 WATSON, Ben ACU Yamaha 22 Race 1 8 MEWSE, Conrad ACU KTM 4 Italy 26 5 Race 1 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM 21 Race 1 46, Antonio FMI KTM 5 MFR 26 7 Race 1 73 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Honda 19 Race 1 74 PETRASHIN, Timur MFR KTM 6 Denmark 27 1 Race 1 28, Thomas Kjer DMU Husqvarna 26 Race 1 29 HAARUP, Mikkel DMU Kawasaki 7 Austria 33 8 Race 1 50 HOFER, Rene AMF KTM 25 Race 1 49 SANDNER, Michael AMF KTM 8 The Netherlands 33 15 Race 1 1 COLDENHOFF, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: comanda la Danimarca con Olsen Guadagnini settimo Cairoli e Coldenhof… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: buona partenza per Guadagnini devono rimontare Coldenhoff e Cairoli!… - infoitsport : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Tony Cairoli non al meglio, Italia per stupire - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Tony Cairoli non al meglio Italia per stupire - #Motocross #delle… - infoitsport : LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP in DIRETTA: Jeffrey Herlings domina Gara-1, Tony Cairoli non è della partita -