LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: l’ora della resa dei conti, l’Italia sogna il trionfo! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 In gara-3 scendono in pista MXGP e Open. l’Italia schiera l’asso Antonio Cairoli e Alessandro Lupino: servono due piazzamenti solidi per ottenere un successo che manca da 19 lunghissimi anni. 15.57 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Motocross delle Nazioni 2021 di Mantova. 15.22 Ci sarà da soffrire in gara-3 per difendere il solo punto di vantaggio sul Belgio. L’onere sarà di Tony Cairoli ed Alessandro Lupino. Appuntamento alle 16.00 per l’ultima prova di questo Motocross delle Nazioni. A presto! Ecco la classifica generale con due gare disputate su tre: 1 Italy 39 5 Race 1 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM 6 Race 2 47 ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 In gara-3 scendono in pista MXGP e Open.schiera l’asso Antonio Cairoli e Alessandro Lupino: servono due piazzamenti solidi per ottenere un successo che manca da 19 lunghissimi anni. 15.57 Ben ritrovati amici di OA Sport alladeldi Mantova. 15.22 Ci sarà da soffrire in gara-3 per difendere il solo punto di vantaggio sul Belgio. L’onere sarà di Tony Cairoli ed Alessandro Lupino. Appuntamento alle 16.00 per l’ultima prova di questo. A presto! Ecco la classifica generale con due gare disputate su tre: 1 Italy 39 5 Race 1 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM 6 Race 2 47 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Guadagnini e Lupino in quota Herlings comanda! Si ritira Vialle Franc… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Olsen vince gara-1 Francia in testa alla classifica Italia quarta: Ca… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Olsen vince gara-1 Francia in testa alla classifica Italia quarta: Ca… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: comanda la Danimarca con Olsen Guadagnini settimo Cairoli e Coldenhof… - zazoomblog : LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: buona partenza per Guadagnini devono rimontare Coldenhoff e Cairoli!… -