LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Herlings monopolizza gara-2, Italia in testa grazie a Lupino e Guadagnini! Alle 16.08 gara-3 (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Ci sarà da soffrire in gara-3 per difendere il solo punto di vantaggio sul Belgio. L’onere sarà di Tony Cairoli ed Alessandro Lupino. Appuntamento Alle 16.00 per l’ultima prova di questo Motocross delle Nazioni. A presto! Ecco la classifica generale con due gare disputate su tre: 1 Italy 39 5 Race 1 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM 6 Race 2 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM 7 Race 2 48 Lupino, Alessandro FMI KTM 21 Race 1 46 CAIROLI, Antonio FMI KTM 2 Belgium 40 4 Race 2 6 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha 6 Race 1 4 GENOT, Cyril FMB KTM 13 Race 2 5 EVERTS, Liam FMB KTM 17 Race 1 5 EVERTS, Liam FMB KTM 3 Great Britain 51 3 Race 1 7 WATSON, Ben ACU Yamaha 12 Race 2 9 SIMPSON, Shaun ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 Ci sarà da soffrire in-3 per difendere il solo punto di vantaggio sul Belgio. L’onere sarà di Tony Cairoli ed Alessandro. Appuntamento16.00 per l’ultima prova di questo. A presto! Ecco la classifica generale con due gare disputate su tre: 1 Italy 39 5 Race 1 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM 6 Race 2 47 GUADAGNINI, Mattia FMI KTM 7 Race 2 48, Alessandro FMI KTM 21 Race 1 46 CAIROLI, Antonio FMI KTM 2 Belgium 40 4 Race 2 6 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha 6 Race 1 4 GENOT, Cyril FMB KTM 13 Race 2 5 EVERTS, Liam FMB KTM 17 Race 1 5 EVERTS, Liam FMB KTM 3 Great Britain 51 3 Race 1 7 WATSON, Ben ACU Yamaha 12 Race 2 9 SIMPSON, Shaun ...

