LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: fra poco gara-2, Italia a caccia della rimonta sulla Francia (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Motocross delle Nazioni 2021. 13.56 L’appuntamento è per le 14.40 per gara-2 con MX2 e Open. Un saluto e a prestissimo! 13.54 Francia che si trova già con un vantaggio notevole rispetto alle altre Nazioni. L’Italia non dovrà più sbagliare se vorrà rimontare posizioni nelle prossime due gare. 13.52 Questa invece la classifica per Nazioni al termine della prima delle tre gare: 1 France 11 2 Race 1 14 VIALLE, Tom FFM KTM 9 Race 1 13 PATUREL, Benoit FFM Honda 2 Belgium 23 6 Race 1 4 GENOT, Cyril FMB KTM 17 Race 1 5 EVERTS, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Ben ritrovati amici di OA Sport alladel. 13.56 L’appuntamento è per le 14.40 per-2 con MX2 e Open. Un saluto e a prestissimo! 13.54che si trova già con un vantaggio notevole rispetto alle altre. L’non dovrà più sbagliare se vorràre posizioni nelle prossime due gare. 13.52 Questa invece la classifica peral termineprimatre gare: 1 France 11 2 Race 1 14 VIALLE, Tom FFM KTM 9 Race 1 13 PATUREL, Benoit FFM Honda 2 Belgium 23 6 Race 1 4 GENOT, Cyril FMB KTM 17 Race 1 5 EVERTS, ...

