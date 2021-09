LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: comanda la Danimarca con Olsen, Guadagnini settimo, Cairoli e Coldenhoff nelle retrovie! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Si ferma per cambiare gli occhiali Tony Cairoli! Evidenti problemi di visibilità a causa della terra per il fenomeno siciliano. -16 Tom Vialle sorpassa Sabulis e si guadagna la seconda posizione. Il francese sembra avere un passo migliore rispetto ad Olsen. -18 Ventesima posizione per Cairoli che sta adesso rifiatando dopo la rimonta irruenta iniziale. -19 Sorpasso di Olsen! Il danese si prende la leadership di questa gara-1 davanti al lettone Sabulis. -20 Sabulis adesso sta guadagnando diversi secondi sugli altri: in testa ha una visuale sicuramente migliore rispetto ai suoi avversari. -21 Mattia Guadagnini resta in settima posizione dietro allo svizzero Tonus. -22 19° Tony Cairoli!! ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-15 Si ferma per cambiare gli occhiali Tony! Evidenti problemi di visibilità a causa della terra per il fenomeno siciliano. -16 Tom Vialle sorpassa Sabulis e si guadagna la seconda posizione. Il francese sembra avere un passo migliore rispetto ad. -18 Ventesima posizione perche sta adesso rifiatando dopo la rimonta irruenta iniziale. -19 Sorpasso di! Il danese si prende la leadership di questa gara-1 davanti al lettone Sabulis. -20 Sabulis adesso sta guadagnando diversi secondi sugli altri: in testa ha una visuale sicuramente migliore rispetto ai suoi avversari. -21 Mattiaresta in settima posizione dietro allo svizzero Tonus. -22 19° Tony!! ...

