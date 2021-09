LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: comanda la Danimarca con Olsen, Guadagnini quinto, Cairoli e Coldenhoff nelle retrovie! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMO MINUTO: Cairoli è 22° e guadagna un’altra posizione. L’Italia sta provando a limitare i danni e a ridurre il gap rispetto alla vetta. -1 Ben Watson sta guadagnando su Vialle e proverà a passarlo nel finale per la seconda posizione. -2 Tom Vialle sta facendo la differenza: con una moto di cilindrata più bassa sta dando filo da torcere a tutti gli altri. -3 Tony Cairoli prova a dare l’assalto alla top-20. Vedremo se il siciliano avrà la forza di migliorare la sua posizione in questo finale. -4 Glenn Coldenhoff sta spingendo e prova a riportare sotto l’Olanda. Diciannovesima posizione per il numero uno. -5 SABULIS A TERRA!! Contatto con Guadagnini che se ne può andare ed involare in quinta posizione. -6 La Francia in questo momento è ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAULTIMO MINUTO:è 22° e guadagna un’altra posizione. L’Italia sta provando a limitare i danni e a ridurre il gap rispetto alla vetta. -1 Ben Watson sta guadagnando su Vialle e proverà a passarlo nel finale per la seconda posizione. -2 Tom Vialle sta facendo la differenza: con una moto di cilindrata più bassa sta dando filo da torcere a tutti gli altri. -3 Tonyprova a dare l’assalto alla top-20. Vedremo se il siciliano avrà la forza di migliorare la sua posizione in questo finale. -4 Glennsta spingendo e prova a riportare sotto l’Olanda. Diciannovesima posizione per il numero uno. -5 SABULIS A TERRA!! Contatto conche se ne può andare ed involare in quinta posizione. -6 La Francia in questo momento è ...

