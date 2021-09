LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Cairoli secondo e Lupino nono! Al comando Herlings! Italia vicina al trionfo finale! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6 Vedremo l’entità della penalizzazione: intanto Lupino si è preso l’ottava posizione. -7 Penalizzazione per Alessandro Lupino a causa della partenza. Adesso non è semplice per l’Italia. -8 Duello fra Sabulis e Simpson per la sesta posizione. Il lettone si difende stoicamente. -9 Resta in nona posizione Alessandro Lupino che deve restare lì per trattenere questo vantaggio prezioso. -10 Cairoli sta facendo davvero una gara d’esperienza: ha preso le prime posizioni sin da subito e ciò gli ha permesso di evitare la confusione e il fango. -12 Italia che provvisoriamente ha nove punti di vantaggio sull’Olanda in classifica generale. -13 Traiettorie esterne per Cairoli per cavalcare meno buche ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 Vedremo l’entità della penalizzazione: intantosi è preso l’ottava posizione. -7 Penalizzazione per Alessandroa causa della partenza. Adesso non è semplice per l’. -8 Duello fra Sabulis e Simpson per la sesta posizione. Il lettone si difende stoicamente. -9 Resta in nona posizione Alessandroche deve restare lì per trattenere questo vantaggio prezioso. -10sta facendo davvero una gara d’esperienza: ha preso le prime posizioni sin da subito e ciò gli ha permesso di evitare la confusione e il fango. -12che provvisoriamente ha nove punti di vantaggio sull’Olanda in classifica generale. -13 Traiettorie esterne perper cavalcare meno buche ...

