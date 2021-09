LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: buona partenza per Guadagnini, devono rimontare Coldenhoff e Cairoli! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -26 In testa c’è il lettone Sabulis davanti al francese Tom Vialle. -27 34° posizione per Tony Cairoli che ha perso tanto terreno e deve cercare di fare una super rimonta. -28 Partono da dietro i piloti MXGP, l’olandese e l’italiano hanno provato a buttarsi all’attacco, ma sono rimasti impantanati. -29 Grande partenza per Mattia Guadagnini, SPINTI FUORI Coldenhoff E Cairoli!! SI PARTE!!!!!! COMINCIA GARA-1!!!! 13.10 Numero 46 oggi per Tony Cairoli, quello di Valentino Rossi… 13.09 Sta per avere il via gara-1 con MXGP e MX2 impegnate: ci sono Antonio Cairoli e Mattia Guadagnini a rappresentarci. 13.07 Tra le favorite, oltre all’Italia, ci sono i campioni uscenti dell’Olanda che schierano Jeffrey Herlings, Roan van de Moosdijk e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-26 In testa c’è il lettone Sabulis davanti al francese Tom Vialle. -27 34° posizione per Tony Cairoli che ha perso tanto terreno e deve cercare di fare una super rimonta. -28 Partono da dietro i piloti MXGP, l’olandese e l’italiano hanno provato a buttarsi all’attacco, ma sono rimasti impantanati. -29 Grandeper Mattia, SPINTI FUORI! SI PARTE!!!!!! COMINCIA GARA-1!!!! 13.10 Numero 46 oggi per Tony Cairoli, quello di Valentino Rossi… 13.09 Sta per avere il via gara-1 con MXGP e MX2 impegnate: ci sono Antonio Cairoli e Mattiaa rappresentarci. 13.07 Tra le favorite, oltre all’Italia, ci sono i campioni uscenti dell’Olanda che schierano Jeffrey Herlings, Roan van de Moosdijk e ...

