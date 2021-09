LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: bene Lupino e Guadagnini, Herlings comanda! L’Italia recupera posizioni (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6 Lupino adesso è a circa quattro secondi da Jacobi, Guadagnini a sette secondi dal connazionale. -7 Herlings ha addirittura 25 secondi di vantaggio rispetto a Guillod: l’olandese potrebbe fermarsi a prendere un caffé visto il vantaggio. -8 Sembrano congelate le posizioni degli italiani, ma non bisogna sottovalutare le insidie di una pista così ostica. -9 Lo svizzero Guillod è secondo davanti all’austriaco Hofer. Molto bene l’elvetico. -10 Sventola il tricolore a Mantova per supportare gli azzurri verso una grande impresa. -11 Provvisoriamente L’Italia ha tre punti di vantaggio rispetto al Belgio in classifica generale. -12 Jacobi da dietro!! Passa Lupino e si prende la quinta posizione. ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6adesso è a circa quattro secondi da Jacobi,a sette secondi dal connazionale. -7ha addirittura 25 secondi di vantaggio rispetto a Guillod: l’olandese potrebbe fermarsi a prendere un caffé visto il vantaggio. -8 Sembrano congelate ledegli italiani, ma non bisogna sottovalutare le insidie di una pista così ostica. -9 Lo svizzero Guillod è secondo davanti all’austriaco Hofer. Moltol’elvetico. -10 Sventola il tricolore a Mantova per supportare gli azzurri verso una grande impresa. -11 Provvisoriamenteha tre punti di vantaggio rispetto al Belgio in classifica generale. -12 Jacobi da dietro!! Passae si prende la quinta posizione. ...

